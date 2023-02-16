«Предложат другой формат»: В Абхазии исключили присоединение к России
Экс-председатель СГБ Абхазии Астамур Тарба сказал НСН, что население не поддержит такое решение, если власти решат провести референдум.
Население Абхазии не поддерживает вступление в состав России, этот вопрос на уровне простых граждан сегодня даже не обсуждается, заявил в беседе с НСН бывший кандидат в президенты республики Астамур Тарба.
Президент Абхазии Аслан Бжания с 14 февраля находится в Москве с рабочим визитом. Его пресс-служба сообщила, что он пробудет в России 7-10 дней. Некоторые эксперты считают, что 21 февраля Владимир Путин может объявить о референдумах в Абхазии и Южной Осетии по вопросу присоединения к России. Тарба отметил, что население Абхазии хочет оставаться независимым государством.
«Абхазцы с самого начала заявили о партнерских отношениях с Россией, у нас исторически сложились связи, мы говорим на русском языке. Вопрос вступления в состав России часто поднимается, но большинство населения Абхазии против этого. На повестке дня этот вопрос не стоит. Мы как государство всегда были и будем партнерами России, но именно в таком виде, в каком мы есть сейчас», - рассказал он.
При этом Абхазия никогда не отказывалась от формата Союзного государства по примеру отношений России и Белоруссии, подчеркнул собеседник НСН.
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«Мы давно говорили и предлагали формат Союзного государства с Россией, Белоруссией. Также говорили о вступлении в ЕврАзЭС и так далее, во все эти организации, мы всегда за это. Я не знаю, какие планы у руководства Абхазии, но на уровне простых граждан вопрос вхождения в состав России не стоит», - подытожил Тарба.
Президент Абхазии Аслан Бжания 31 марта прошлого года прокомментировал заявление лидера Южной Осетии Анатолия Бибилова о намерении предпринять юридические шаги для объединения с Россией. Он приветствовал решение южных осетин, но отметил, что Абхазия не будет идти по этому пути.
Тогда же член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН заявил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы Южная Осетия присоединилась к России, но проводить внутрироссийский референдум по этому вопросу не нужно.
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