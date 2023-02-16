«Предложат другой формат»: В Абхазии исключили присоединение к России

Население Абхазии не поддерживает вступление в состав России, этот вопрос на уровне простых граждан сегодня даже не обсуждается, заявил в беседе с НСН бывший кандидат в президенты республики Астамур Тарба.

Президент Абхазии Аслан Бжания с 14 февраля находится в Москве с рабочим визитом. Его пресс-служба сообщила, что он пробудет в России 7-10 дней. Некоторые эксперты считают, что 21 февраля Владимир Путин может объявить о референдумах в Абхазии и Южной Осетии по вопросу присоединения к России. Тарба отметил, что население Абхазии хочет оставаться независимым государством.

«Абхазцы с самого начала заявили о партнерских отношениях с Россией, у нас исторически сложились связи, мы говорим на русском языке. Вопрос вступления в состав России часто поднимается, но большинство населения Абхазии против этого. На повестке дня этот вопрос не стоит. Мы как государство всегда были и будем партнерами России, но именно в таком виде, в каком мы есть сейчас», - рассказал он.

При этом Абхазия никогда не отказывалась от формата Союзного государства по примеру отношений России и Белоруссии, подчеркнул собеседник НСН.