В Верховной раде предложили ввести санкции против патриарха Кирилла
Законопроект, предусматривающий санкции в отношении представителей РПЦ, внесён на рассмотрение в Верховную раду, сообщает пресс-служба украинского парламента.
В «чёрный список» предлагается внести патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, зампредседателя ОВЦС МП протоиерея Николая Балашова, а также митрополита Псковского и Порховского Тихона.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя призывы ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметил, что с началом проведения Вооружёнными силами РФ спецоперации на Украине, «на свет Божий полезли термоядерные дегенераты».
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