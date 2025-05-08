В Россию прибыли главы Гвинеи-Бисау и Зимбабве

Политик примет участие в посвященных Дню Победы мероприятиях, как ожидается, он посетит парад 9 мая в Москве.

Кроме того, в Россию прилетел президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Он так же примет участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в российской столице.

Ранее в Москву прибыли президенты Эфиопии и Южной Осетии.

