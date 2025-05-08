В Россию прибыли главы Гвинеи-Бисау и Зимбабве
8 мая 202512:37
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало прибыл в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик примет участие в посвященных Дню Победы мероприятиях, как ожидается, он посетит парад 9 мая в Москве.
Кроме того, в Россию прилетел президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Он так же примет участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в российской столице.
Ранее в Москву прибыли президенты Эфиопии и Южной Осетии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru