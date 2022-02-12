В российском посольстве в Киеве заявили о продолжении работы

В посольстве России в Киеве заявили, что отечественные дипломаты продолжают работать на Украине, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем свою работу», — цитирует сообщение RT.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщила, что российские дипломаты начали покидать Украину.

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