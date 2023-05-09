В российском посольстве рассказали о тенденции к ухудшению отношений с Японией

Как отметил Овечко, Япония «под надуманными и необоснованными предлогами» ввела санкции против РФ, прервала контакты по некоторым направлениям, заморозила золотовалютные резервы Банка России, пишет RT.

«Японская сторона ... отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле, инициировала ограничение инвестиций и запрет на экспорт и импорт широкого круга товаров, придумала ценовой потолок на российские нефтепродукты, выслала наших дипломатов», — добавил дипломат.

По словам Овечко, Москва не видит изменений в «откровенно недружественном» курсе Токио. Кроме того, Япония как страна-председатель Группы семи намерена «возглавить потуги "демократических единомышленников"» по усилению давления на РФ.

«Токио рискует в русофобском запале опустить градус связей до таких критических отметок, при которых "термометр" может и вовсе лопнуть», — подчеркнул дипломат.

