Посольство России в Швеции сообщило об 11 атаках беспилотников за год

Российское посольство в Швеции было 11 раз атаковано дронами с краской за последние 12 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на дипломатическую миссию.

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Беспилотники регулярно сбрасывают красящие жидкости на здание в Стокгольме. В ночь на 25 мая 2025 года была атакована площадка перед главным входом. Уточняется, что последние рейды сопровождались сбросом стеклянных емкостей на территорию. Дипломаты отметили, что были повреждены автомобили сотрудников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на происходящее. Она подчеркнула, что Швеция получит ноту протеста, так как страна не способна обеспечить безопасность и неприкосновенность иностранных дипмиссий. Дипломат напомнила, что это является обязанностью принимающей стороны по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее МИД Швеции вызвал российского посла, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Мария ЗахароваРоссийское ПосольствоШвецияРоссия

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