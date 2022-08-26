В российском посольстве назвали фальшивкой данные Госдепа о «фильтрационных лагерях» в ДНР
Заявления Госдепартамента США о «фильтрационных лагерях», якобы созданных Россией в Донецкой народной республике, и причастности Вооруженных сил РФ к разрушению учреждений и культурных объектов в Луганской народной республике — фальшивка, направленная на дискредитацию спецоперации на Украине. Об этом заявили в посольстве России в США.
Ранее проект Госдепа Conflict Observatory опубликовал данные о том, что российские силы якобы открыли в ДНР более 20 фильтрационных лагерей для украинцев и военнопленных, напоминает РИА ФАН.
«Россия привержена соблюдению норм международного гуманитарного права. Уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Наша страна предоставляет украинским беженцам места для временного размещения, доставляет жителям освобожденных территорий гуманитарную помощь... Мы восстанавливаем социальные объекты, которые были разрушены в результате изуверских действий киевского режима», — говорится в заявлении в Telegram-канале диппредставительства.
В посольстве напомнили, что украинская армия регулярно размещает свои силы и средства в детских садах, школах и больницах. Кроме того, еще в 2014 году киевские власти заявляли о применении «специальных мер» в отношении жителей юго-востока Украины для выявления тех, кто мог быть связан с «сепаратистами», пишет Ura.ru.
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