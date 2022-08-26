В российском посольстве назвали фальшивкой данные Госдепа о «фильтрационных лагерях» в ДНР

Ранее проект Госдепа Conflict Observatory опубликовал данные о том, что российские силы якобы открыли в ДНР более 20 фильтрационных лагерей для украинцев и военнопленных, напоминает РИА ФАН.

«Россия привержена соблюдению норм международного гуманитарного права. Уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Наша страна предоставляет украинским беженцам места для временного размещения, доставляет жителям освобожденных территорий гуманитарную помощь... Мы восстанавливаем социальные объекты, которые были разрушены в результате изуверских действий киевского режима», — говорится в заявлении в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве напомнили, что украинская армия регулярно размещает свои силы и средства в детских садах, школах и больницах. Кроме того, еще в 2014 году киевские власти заявляли о применении «специальных мер» в отношении жителей юго-востока Украины для выявления тех, кто мог быть связан с «сепаратистами», пишет Ura.ru.

