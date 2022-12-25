В российском парламенте рекомендовали Киеву готовить план по его включению в состав РФ
По словам депутата Госдумы РФ Михаила Шеремета, намерения Украины вернуть Крым «не имеют ничего общего с реальностью». Парламентарий рекомендовал украинским властям готовить план по включению Киева в состав Российской Федерации. Об этом он сообщил РИА Новости.
Депутат считает, что на Украине политики соревнуются «в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами», которые он назвал «полной ахинеей».
«Им стоило бы уже начать готовить план по включению Киева в состав Российской Федерации», — призвал Шеремет и предложил свою помощь в его составлении.
Шеремет предупредил, что даже самые малые попытки посягнуть на Крым, приведут Киев к катастрофе, которой он «еще не видывал».
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в конфликте между Российской Федерацией и Украиной 2023 год станет переломным, и победа будет за Киевом. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian.
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