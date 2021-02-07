В российском МИДе высылку европейских дипломатов назвали вынужденной

Высылка из России европейских дипломатов, которые участвовали в незаконных акциях, была вынужденной мерой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Указано на дверь. Россия высылает европейских дипломатов

«К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять, — это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы», — пояснила официальный представитель МИД в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в 5 февраля РФ объявила трёх дипломатов из Швеции, Польши и Германии персонами нон грата за участие в несанкционированных акциях 23 января. МИД России предписало дипломатам покинуть территорию страны.

В России незаконные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного по уголовному делу "Ив Роше", прошли 23 и 31 января, а в Москве и Санкт-Петербурге еще и 2 февраля. В ходе акций состоялись массовые задержания участников, заведены административные дела.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Мария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры