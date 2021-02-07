В российском МИДе высылку европейских дипломатов назвали вынужденной
Высылка из России европейских дипломатов, которые участвовали в незаконных акциях, была вынужденной мерой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять, — это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы», — пояснила официальный представитель МИД в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, в 5 февраля РФ объявила трёх дипломатов из Швеции, Польши и Германии персонами нон грата за участие в несанкционированных акциях 23 января. МИД России предписало дипломатам покинуть территорию страны.
В России незаконные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного по уголовному делу "Ив Роше", прошли 23 и 31 января, а в Москве и Санкт-Петербурге еще и 2 февраля. В ходе акций состоялись массовые задержания участников, заведены административные дела.
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