В российском МИДе высылку европейских дипломатов назвали вынужденной

«К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять, — это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы», — пояснила официальный представитель МИД в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в 5 февраля РФ объявила трёх дипломатов из Швеции, Польши и Германии персонами нон грата за участие в несанкционированных акциях 23 января. МИД России предписало дипломатам покинуть территорию страны.

В России незаконные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного по уголовному делу "Ив Роше", прошли 23 и 31 января, а в Москве и Санкт-Петербурге еще и 2 февраля. В ходе акций состоялись массовые задержания участников, заведены административные дела.

