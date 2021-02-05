Указано на дверь. Россия высылает европейских дипломатов

МИД России высылает дипломатов из Швеции, Польши и Германии, которые участвовали в Петербурге и Москве в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, зафиксировано участие сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. В МИД были вызваны главы дипмиссий Швеции, Польши и Германии, которым было указано, что подобные действия их сотрудников «неприемлемы и не соответствуют их дипломатическому статусу». Объявленным нежелательными персонами сотрудникам предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ, говорится в сообщении российского ведомства.

Пикантности ситуации придает то обстоятельство, что о высылке было объявлено как раз в тот день и даже в то самое время, когда Москве шли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем. Это первый визит главы европейской дипломатии в Россию за три года. Такой прием гостя, понятно, не порадовал: он осудил это решение и призвал его пересмотреть, заметив, что по Венской конвенции дипломаты имеют полное право наблюдать за происходящим в стране пребывания. Российский министр на переговорах говорил ему совсем о другом: о негативных последствиях деградации двусторонних связей.

Как раз для этого Боррель и прилетел – обсудить двусторонние связи (которые, будем откровенны, трещат по швам) в контексте ситуации с Навальным. Евродипломат, конечно, прибыл с ритуальными заклинаниями о необходимости незамедлительно освободить оппозиционера и провести тщательное расследование его предполагаемого отравления. При этом, по его словам, несмотря на заявления о возможности новых санкций в связи с делом Навального, ни один член Евросоюза пока не внес предложение о принятии новых ограничительных мер против России. Визит в Москву как раз «является частью подготовки к этому обсуждению, поскольку очень важно определить, что мы планируем делать с этими отношениями», отметил Боррель.

Высылка дипломатов далеко не всегда приводит к ухудшению двусторонних отношений. К примеру, дипломатическим прикрытием широко пользуются разведки большинства государств, и зачастую раскрытие «дипломата в погонах» сопровождается высылкой, порой и обоюдной. При этом на сотрудничестве в других сферах такие инциденты практически не сказываются. Но, что-то подсказывает, что объявление persona non grata трех дипломатов в связи с делом Навального, да еще при таких обстоятельствах – не тот случай.

