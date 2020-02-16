В российском МИД назвали три условия улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил о необходимости изменить политику двух ключевых институтов Европы: НАТО и Евросоюза, - чтобы улучшить отношения России и Европы. Свое мнение он высказал в интервью РБК.
По мнению дипломата, ЕС, в первую очередь, необходимо продемонстрировать большую конкретику в о взаимодействии с Россией. Грушко раскритиковал подход Брюсселя к выстраиванию отношений с Москвой на основе пяти принципов, утвержденных 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. Дипломат считает, что эти принципы «даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России», отмечает RT.
Вторым важным моментом является прекращение сдерживания России со стороны НАТО, а также навязывание нашей стране системы безопасности периода холодной войны.
Также Грушко считает, что «европейцы должны пересмотреть подходы, которые во многом навязывают им США», что является третьим ключевым условием для успешных отношений между Россией и Европой.
Представитель МИД подчеркнул, «всё больше людей понимают, что безопасности без России быть не может, а безопасности против России не получится, а поэтому надо каким-то образом находить пути взаимодействия».
Накануне президент франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции США против России не принесли ничего позитивного ни Европе, ни России и отметил необходимость диалога при урегулировании замороженных конфликтов.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН оценил перспективу «нового начала» отношений между Россией и Евросоюзом в ближайшем будущем. Он считает, что Россию и Евросоюз действительно может ждать обновление отношений.
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