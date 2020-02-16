В российском МИД назвали три условия улучшения отношений с Европой

16 февраля 202018:23

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил о необходимости изменить политику двух ключевых институтов Европы: НАТО и Евросоюза, - чтобы улучшить отношения России и Европы. Свое мнение он высказал в интервью РБК.

По мнению дипломата, ЕС, в первую очередь, необходимо продемонстрировать большую конкретику в о взаимодействии с Россией. Грушко раскритиковал подход Брюсселя к выстраиванию отношений с Москвой на основе пяти принципов, утвержденных 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. Дипломат считает, что эти принципы «даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России», отмечает RT.

Вторым важным моментом является прекращение сдерживания России со стороны НАТО, а также навязывание нашей стране системы безопасности периода холодной войны.

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Также Грушко считает, что «европейцы должны пересмотреть подходы, которые во многом навязывают им США», что является третьим ключевым условием для успешных отношений между Россией и Европой.

Представитель МИД подчеркнул, «всё больше людей понимают, что безопасности без России быть не может, а безопасности против России не получится, а поэтому надо каким-то образом находить пути взаимодействия».

Накануне президент франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции США против России не принесли ничего позитивного ни Европе, ни России и отметил необходимость диалога при урегулировании замороженных конфликтов.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН оценил перспективу «нового начала» отношений между Россией и Евросоюзом в ближайшем будущем. Он считает, что Россию и Евросоюз действительно может ждать обновление отношений.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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