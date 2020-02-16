В российском МИД назвали три условия улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил о необходимости изменить политику двух ключевых институтов Европы: НАТО и Евросоюза, - чтобы улучшить отношения России и Европы. Свое мнение он высказал в интервью РБК.

По мнению дипломата, ЕС, в первую очередь, необходимо продемонстрировать большую конкретику в о взаимодействии с Россией. Грушко раскритиковал подход Брюсселя к выстраиванию отношений с Москвой на основе пяти принципов, утвержденных 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. Дипломат считает, что эти принципы «даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России», отмечает RT.

Вторым важным моментом является прекращение сдерживания России со стороны НАТО, а также навязывание нашей стране системы безопасности периода холодной войны.