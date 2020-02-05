В окружении Макрона признали бесполезность антироссийских санкций

5 февраля 202017:25

Санкции Евросоюза и его попытки изолировать Россию бесполезны. Такую точку зрения высказал спецпредставитель президента Франции по связям с Россией Жан-Пьер Шевенман.

Reuters: Кипр блокирует санкции ЕС против России

Он отметил, что наложенные на Россию ограничения не помешали росту ее экономики, а сама Москва из-за европейских санкций обратила свой взор на Азию: Китай, Вьетнам, Индонезию, Японию и Турцию.

«Идея о том, что Россия изолирована, на мой взгляд, ложная», - цитирует Шевенмана ТАСС.

Схожую точку зрения ранее высказал посол Франции на Украине Этьен де Понсен. По его словам, попытка удержать Россию в изоляции – не самая лучшая тактика и стратегия.

Напомним, Евросоюз ввел первые экономические санкции против России в 2014 году, после вхождения Крыма в состав РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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