В российском МИД озвучили темы переговоров Помпео и Лаврова
В МИД РФ рассказали, что обсудили на встрече российский министр Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео.
Как пишет ТАСС, во время диалога министры подняли вопросы по ситуации на Корейском полуострове, в Сирии и в ближневосточном регионе. Также Помпео и Лавров обсудили ситуации вокруг Украины и Северной Африки.
Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН. Как сообщалось ранее, разговаривали дипломаты менее часа. Переговоры состоялись без присутствия прессы, после их завершения стороны отказались от комментариев.
Ранее Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США, комментируя ситуацию с невыдачей виз ряду членов российской делегации.
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