Переговоры Лаврова и Помпео длились меньше часа

Диалог министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео состоялся на полях Генассамблеи ООН. Как пишет РИА Новости, разговаривали дипломаты менее часа.

Отмечается, что на встречу прессу не пустили, а после переговоров спикеры отказались от комментариев.

Как пишет РБК, на встрече обсуждался визовый скандал между странами, а также новые санкции.

Ранее директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН предположил, о чем будут договариваться представители России и США в МИДе.







