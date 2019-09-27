Переговоры Лаврова и Помпео длились меньше часа
27 сентября 201920:32
Диалог министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео состоялся на полях Генассамблеи ООН. Как пишет РИА Новости, разговаривали дипломаты менее часа.
Отмечается, что на встречу прессу не пустили, а после переговоров спикеры отказались от комментариев.
Как пишет РБК, на встрече обсуждался визовый скандал между странами, а также новые санкции.
Ранее директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН предположил, о чем будут договариваться представители России и США в МИДе.
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