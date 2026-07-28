Путин и Алиев провели телефонные переговоры

В ходе переговоров главы государств затронули актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. Также Путин и Алиев отметили конструктивный характер связей стран и активизацию взаимодействия по линии правительств и профильных ведомств.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества», - добавили в Кремле.

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, политики обсудили «недопонимания» в отношениях двух стран, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

