Путин и Алиев провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в Кремле.
В ходе переговоров главы государств затронули актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. Также Путин и Алиев отметили конструктивный характер связей стран и активизацию взаимодействия по линии правительств и профильных ведомств.
«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества», - добавили в Кремле.
Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, политики обсудили «недопонимания» в отношениях двух стран, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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