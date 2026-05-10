Ритейл, промышленность и строительство лидируют по числу вакансий в России

В сфере ритейла больше всего востребованы продавцы-консультанты, кассиры и администраторы магазинов.

На втором месте - промышленность и производство. Здесь наиболее требуются слесари, электрики, токари, а также инженерно-технические специалисты: конструкторы, технологи и механики.

Третье место занимает строительство. Работодатели активно ищут электромонтажников, электрогазосварщиков, слесарей-сантехников, инженеров-проектировщиков и сметчиков.

Также в число сфер с наибольшим количеством вакансий вошли транспорт, логистика и медицина.

Ранее вахта стала одним из главных трендов среди вакансий у молодёжи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».