В России запретили приватизировать религиозное имущество
Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому в России появляется запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Отмечается, что речь идет о сделках, которые были завершены с 2010 года. Нововведения не будут распространяться на граждан, которые проживают в приватизированном бывшем религиозном здании, а только на договоры, заключенные после вступления в силу закона.
Путин назвал ошибочной приватизацию в 1990-е годы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, она была основана «на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения», по мнению которых следовало «приватизировать всё что угодно как можно быстрее».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru