В России запретили приватизировать религиозное имущество

Отмечается, что речь идет о сделках, которые были завершены с 2010 года. Нововведения не будут распространяться на граждан, которые проживают в приватизированном бывшем религиозном здании, а только на договоры, заключенные после вступления в силу закона.

Путин назвал ошибочной приватизацию в 1990-е годы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, она была основана «на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения», по мнению которых следовало «приватизировать всё что угодно как можно быстрее».

