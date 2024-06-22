В России запретили приватизировать религиозное имущество

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому в России появляется запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

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Отмечается, что речь идет о сделках, которые были завершены с 2010 года. Нововведения не будут распространяться на граждан, которые проживают в приватизированном бывшем религиозном здании, а только на договоры, заключенные после вступления в силу закона.

Путин назвал ошибочной приватизацию в 1990-е годы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, она была основана «на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения», по мнению которых следовало «приватизировать всё что угодно как можно быстрее».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЦерковьРелигияВладимир Путин

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