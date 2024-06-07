Решетников призвал приватизировать не нужные государству активы
Активы, которые не нужны государству, с управлением которыми оно недостаточно хорошо справляется, следует приватизировать. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает ТАСС.
Глава Минэкономразвития указал, что власти охотнее выделяют средства на поддержку ЖКХ, чем для промышленности и технологий. Однако стране необходимо активнее «и при более активной господдержке» предоставлять возможность развития частному сектору.
«Надо переходить к тому, что нормальные активы надо выводить, может быть государство останется… но "ненормальные активы" надо приватизировать. Государство как кризисный менеджер в конкурентных отраслях справляется не очень», — заявил Решетников.
Как отметил министр, в стране идут налоговые изменения, «нам надо договориться».
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует продать активы, изъятые в доход государства, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru