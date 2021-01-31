В России задержали почти 2300 протестующих

Более чем в 80 российских городах полиция задержала 2291 участника несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В Сети появились кадры с использованием полицией электрошокеров на акциях в Москве

Такие данные приводит «ОВД-инфо» 31 января в 15:21 (мск).

В Москве, согласно неофициальной статистике, 520 задержанных, в Санкт – Петербурге – 242.

По данным ГУ МВД, в столичной акции участвовали около 2 тыс. человек.

«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14.30 принимало участие около 2 тысяч человек, включая представителей СМИ», - цитирует РИА Новости официальные данные.

Ранее член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал подробности своего задержания на несанкционированной акции в Москве.

«Сейчас уже отпустили. Никто ничего мне не вменял. Мы стояли с моим коллегой по Совету по правам человека (при президенте РФ – прим. НСН) Александром Верховским, ко мне подошли, взяли под локоток двое симпатичных полицейских и повели в автозак. Просто взяли и посадили в автозак»,- пояснил собеседник НСН.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
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