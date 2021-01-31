В России задержали почти 2300 протестующих
Более чем в 80 российских городах полиция задержала 2291 участника несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Такие данные приводит «ОВД-инфо» 31 января в 15:21 (мск).
В Москве, согласно неофициальной статистике, 520 задержанных, в Санкт – Петербурге – 242.
По данным ГУ МВД, в столичной акции участвовали около 2 тыс. человек.
«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14.30 принимало участие около 2 тысяч человек, включая представителей СМИ», - цитирует РИА Новости официальные данные.
Ранее член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал подробности своего задержания на несанкционированной акции в Москве.
«Сейчас уже отпустили. Никто ничего мне не вменял. Мы стояли с моим коллегой по Совету по правам человека (при президенте РФ – прим. НСН) Александром Верховским, ко мне подошли, взяли под локоток двое симпатичных полицейских и повели в автозак. Просто взяли и посадили в автозак»,- пояснил собеседник НСН.
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