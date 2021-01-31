В Сети появились кадры с использованием полицией электрошокеров на акциях в Москве
В Сети опубликовано видео, на котором слышно, как полиция использует электрошокеры при задержании участника несанкционированной акции в Москве.
Пятеро полицейских пытаются поднять с земли сгруппировавшегося человека. Они окружают его со всех сторон ив какой-то момент раздаются характерные короткие щелчки и крики задержанного.
«Электрошоком бьют! Электрошоком бьют!» - комментируют происходящее очевидцы.
Задержанного уводит полиция.
Ранее об использовании электрошокеров силовиками сообщили в Петербурге.
Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального начались 23 и продолжаются 31 января. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
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