В России явка на выборах превысила 45 процентов

Общероссийская явка на выборах в Госдуму составила 45,15% по состоянию на 18:00 (мск), сообщает ЦИК РФ.

«Эмоциональное событие». В ЦИКе рассказали о явке и ожидании первых результатов выборов в России

Ранее сегодня в Москве зарегистрировали рекордную явку в 95,1%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в РФ 17-19 сентября - в течение трех дней. В единый день голосования россияне одновременно выбирают депутатов в нижнюю палату и глав девяти субъектов РФ, а также членов 39 региональных парламентов.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЦИКИзбиратели ГолосованиеВыборы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры