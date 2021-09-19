В России явка на выборах превысила 45 процентов

Ранее сегодня в Москве зарегистрировали рекордную явку в 95,1%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в РФ 17-19 сентября - в течение трех дней. В единый день голосования россияне одновременно выбирают депутатов в нижнюю палату и глав девяти субъектов РФ, а также членов 39 региональных парламентов.



