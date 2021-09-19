В России явка на выборах превысила 45 процентов
19 сентября 202119:01
Общероссийская явка на выборах в Госдуму составила 45,15% по состоянию на 18:00 (мск), сообщает ЦИК РФ.
Ранее сегодня в Москве зарегистрировали рекордную явку в 95,1%.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в РФ 17-19 сентября - в течение трех дней. В единый день голосования россияне одновременно выбирают депутатов в нижнюю палату и глав девяти субъектов РФ, а также членов 39 региональных парламентов.
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19 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru