В России указали на трудности в торговле с Китаем

Торгово-экономические отношения между Россией и Китаем переживают ряд незначительных трудностей, признал замглавы Администрации президента России Максим Орешкин. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

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По его словам, некоторые сложности стали следствием «происков западных злопыхателей», однако эти проблемы можно решить в обозримом будущем.

В то же время Орешкин подчеркнул, что столь динамичное развитие двухсторонних отношений Пекина и Москвы два года назад невозможно было представить, но сейчас смелые планы воплотились в реальность.

Ранее в Пекине завершились неформальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Максим ОрешкинТорговляКитайРоссия

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