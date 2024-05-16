В России указали на трудности в торговле с Китаем

По его словам, некоторые сложности стали следствием «происков западных злопыхателей», однако эти проблемы можно решить в обозримом будущем.

В то же время Орешкин подчеркнул, что столь динамичное развитие двухсторонних отношений Пекина и Москвы два года назад невозможно было представить, но сейчас смелые планы воплотились в реальность.

Ранее в Пекине завершились неформальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

