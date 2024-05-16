В России указали на трудности в торговле с Китаем
Торгово-экономические отношения между Россией и Китаем переживают ряд незначительных трудностей, признал замглавы Администрации президента России Максим Орешкин. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».
По его словам, некоторые сложности стали следствием «происков западных злопыхателей», однако эти проблемы можно решить в обозримом будущем.
В то же время Орешкин подчеркнул, что столь динамичное развитие двухсторонних отношений Пекина и Москвы два года назад невозможно было представить, но сейчас смелые планы воплотились в реальность.
Ранее в Пекине завершились неформальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru