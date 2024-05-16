В Пекине завершились неформальные переговоры Путина и Си

В Пекине завершились неформальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Встреча прошла в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» с глазу на глаз. В неформальной обстановке лидера двух стран прогулялись по парку, а также выпили традиционный китайский чай. После этого был запланирован обед, в ходе которого к Путину и Си присоединились по четыре человека с каждой стороны.

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От России на обеде были главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

Президент России находится с двухдневным государственным визитом в Китае. Его сопровождает правительственная делегация. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост президента.

Российским гостям ранее предложили устрицы в утином соусе, утку по-пекински, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов, пятнистого окуня в бульоне из креветок, передает РИА Новости. На выбор были также предложены десерты.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Си ЦзиньпинВладимир ПутинПереговорыКНР

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