В Пекине завершились неформальные переговоры Путина и Си

От России на обеде были главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

Президент России находится с двухдневным государственным визитом в Китае. Его сопровождает правительственная делегация. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост президента.

Российским гостям ранее предложили устрицы в утином соусе, утку по-пекински, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов, пятнистого окуня в бульоне из креветок, передает РИА Новости. На выбор были также предложены десерты.

