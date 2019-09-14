В России сомневаются в уничтожении бен Ладена-младшего

Американский президент Дональд Трамп заявил, что недавняя гибель сына основателя террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена была результатом военной операции США, сообщают РИА Новости.

«Хамза бен Ладен, высокопоставленный член «Аль-Каиды» и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана», - написано в официальном заявлении Трампа.

Трамп считает, что после ликвидации Хамзы бен Ладена, приверженцы «Аль-Каиды» лишатся «важных лидерских качеств», а группировка – духовных уз с бен Ладеном-старшим. Событие также повлияет на оперативные решения боевиков.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН назвал политическими заявления американского президента Дональда Трампа об уничтожении бен Ладена-младшего.

«Я сегодня не вижу ничего, что могло бы подтвердить слова Трампа об уничтожении Хамзы бен Ладена, кроме самих выступлений Трампа. Это первое.

Второе. Для радикального движения в целом этот сын бен Ладена никакой значимой роли не играл, поэтому я не вижу причину для радости в связи с его смертью. У Усамы бен Ладена есть еще сыновья, которые могут принести нам серьезные проблемы.

Поэтому у меня возникает недоверие к словам Трампа, которые в последние время содержат большую долю похвальбы. Думаю, Трамп хотел продемонстрировать очередной жест великой Америки. Не более», - заявил эксперт.