Американский сжиженный природный газ (СПГ) является «молекулами американской свободы». Об этом заявили министр энергетики США Марк Менезес и его помощник по ископаемым видам топлива Стивен Винберг, передает Газета.ру со ссылкой на сайт министерства.

Менезес заявил, что рост экспорта СПГ из терминала Freeport в штате Техас станет решающим для распространения в мире «свободного газа». По мнению министра энергетики США, благодаря американскому голубому топливу «воздух станет чище».

В свою очередь, Винберг подчеркнул, что рост поставок СПГ из Штатов позволит «молекулам американской свободы распространяться по всему миру», отмечает «Свободная пресса».

Ранее в эфире НСН заместитель директора по научной работе Института Европы РАН назвал принятый Конгрессом США законопроект о борьбе с энергетическим влиянием России неконкурентным оскалом.

