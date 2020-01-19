В России сомневаются насчет войны с космическими войсками США

Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков, напротив, считает, что космос является ключевым компонентом вооруженного столкновения. Об этом он заявил в эфире НСН.

«Противоборство будет обязательно. Космос интересен с точки зрения ведения разведки, наблюдения и связи. То есть как информационный компонент вооруженной борьбы. В этом отношении космос имеет ключевое значение. Американские элиты понимают только одно – силу, еще раз силу, и очень большую силу. Они разрывают любые договоры, решают их в своих интересах, трактуют что угодно в какую угодно сторону. Сила появляется - они садятся за стол переговоров, силы нет – никаких переговоров не будет. А у «Роскосмоса» все время какие-то проблемы. До тех пор, пока у нас во главе ведомств будут стоять люди, которые имеют к соответствующим специальностям отношение отдаленное, подобное состояние дел будет нормой», - добавил он.

Напомним, в феврале 2019 года Дональд Трамп подписал распоряжение о создании космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе. В России в ответ заявили, что своими намерениями использовать космос в военных целях США создают предпосылки к милитаризации космического пространства, и России придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.



