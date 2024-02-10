В России собираются запретить российскую рекламу на интернет-площадках иноагентов

Депутаты Госдумы считают, что иноагентов следует лишить всех источников доходов в России. Об этом рассказал глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале 10 февраля.

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По его словам, законодателей в обращениях граждане часто спрашивают, «почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний». В частности, это касается блогеров, которые действуют в интересах недружественных стран.

Володин считает такое положение дел недопустимым. Он сообщил, что депутаты Госдумы обсуждают законопроект, который предусматривает введение запрета для граждан и компаний на размещение рекламы на сайтах иноагентов и в их соцсетях.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента России.

По данным Министерства юстиции России, в стране действуют 569 иностранных агентов, напоминает RT.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ИноагентыРекламаВячеслав Володин

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