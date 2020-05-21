В России снова начали готовиться к голосованию по Конституции
В России возобновлена подготовка к проведению всеобщего голосования по внесению поправок в Конституцию. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.
В опубликованном на сайте ЦИК документе отмечается, что возобновляются все ранее остановленные процессы подготовки, в частности, изготовление бюллетеней и подготовка информационных материалов.
Кроме того, ЦИК запросил у российского правительства дополнительное финансирование на обеспечение членов избиркомов и участников голосования антиспетиками и средствами индивидуальной защиты, отмечает Ura.ru
Голосование по Конституции должно было состояться 22 апреля, однако было перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Недавно появились сведения, что голосование может быть проведено 24 июня 2020 года. Однако в Кремле якобы рассматривается и дата 8 июля, сообщает «Свободная пресса».
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