В России снова начали готовиться к голосованию по Конституции

В России возобновлена подготовка к проведению всеобщего голосования по внесению поправок в Конституцию. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

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В опубликованном на сайте ЦИК документе отмечается, что возобновляются все ранее остановленные процессы подготовки, в частности, изготовление бюллетеней и подготовка информационных материалов.

Кроме того, ЦИК запросил у российского правительства дополнительное финансирование на обеспечение членов избиркомов и участников голосования антиспетиками и средствами индивидуальной защиты, отмечает Ura.ru

Голосование по Конституции должно было состояться 22 апреля, однако было перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Недавно появились сведения, что голосование может быть проведено 24 июня 2020 года. Однако в Кремле якобы рассматривается и дата 8 июля, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ГолосованиеЦИККонституция
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