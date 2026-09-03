В России рассказали, зачем Трамп заявляет о готовности встретиться с Путиным

Заявления американского лидера Дональда Трампа о готовности прямо сейчас встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным связаны с грядущими выборами в Конгресс США. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

Песков: Информация о предложении ЦРУ провести саммит лидеров РФ, США и Украины — «утка»

По её словам, глава Белого дома понимает, что «не может отчитаться за проделанную работу», поэтому делает вид, что прогресс по урегулированию на Украине есть и мяч теперь на стороне Москвы и Киева.

«Он же любит быть победителем в любом случае, поэтому ему нужно каким-то образом сейчас уйти, может быть, даже в нейтралитет», — отметила парламентарий.

Ранее Трамп заявил, что может немедленно провести встречу с Путиным, но предпочитает дождаться момента, когда конфликт будет подходить к завершению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:УкраинаПереговорыРоссияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры