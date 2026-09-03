В России рассказали, зачем Трамп заявляет о готовности встретиться с Путиным
Заявления американского лидера Дональда Трампа о готовности прямо сейчас встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным связаны с грядущими выборами в Конгресс США. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.
По её словам, глава Белого дома понимает, что «не может отчитаться за проделанную работу», поэтому делает вид, что прогресс по урегулированию на Украине есть и мяч теперь на стороне Москвы и Киева.
«Он же любит быть победителем в любом случае, поэтому ему нужно каким-то образом сейчас уйти, может быть, даже в нейтралитет», — отметила парламентарий.
Ранее Трамп заявил, что может немедленно провести встречу с Путиным, но предпочитает дождаться момента, когда конфликт будет подходить к завершению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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