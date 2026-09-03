Соглашение предусматривает присутствие российской военной базы в Армении до 2044 года, к тому же прекращение российского военного присутствия в стране возможно только по обоюдному согласию двух государств. Об этом НСН заявил армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас нет необходимости в присутствии в Армении российской 102-й военной базы, об этом сообщили армянские СМИ. В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в интервью РИА Новости, что Армении не стоит отворачиваться от России и отказываться от военной базы в Гюмри, поскольку она уравновешивает некоторые угрозы для Армении. Искандарян усомнился, что российская военная база уйдет с территории Армении, хотя в ней уже нет особой необходимости.

«Не думаю, что это вероятно. По соглашению российская военная база в Армении присутствует до 2044 года. Ее выход должен быть обусловлен волей обеих сторон, ни Россия, ни Армения не могут в одиночку решить этот вопрос. Теоретически представить себе такое, конечно, можно, но я не думаю, что сейчас этот вопрос стоит очень актуально. По крайней мере, мне не кажется, что это повестка сегодняшнего дня. Эта база является частью линии, которая возникала еще в XIX веке. Еще в советское время она была актуальной, потому что соседняя Турция была членом НАТО. После распада СССР пункты базирования советских, а потом российских войск постепенно исчезали. Теперь их нет ни в Грузии, ни в Азербайджане, осталась только база в Гюмри в Армении. Сейчас обстановка совершенно другая, нежели тогда, когда эта линия была актуальной», — сказал Искандарян.