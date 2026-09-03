Армянский политолог усомнился, что российская военная база уйдет из республики
Сегодня вряд ли возможен новый конфликт Армении с Турцией или Азербайджаном, сказал НСН Александр Искандарян.
Соглашение предусматривает присутствие российской военной базы в Армении до 2044 года, к тому же прекращение российского военного присутствия в стране возможно только по обоюдному согласию двух государств. Об этом НСН заявил армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас нет необходимости в присутствии в Армении российской 102-й военной базы, об этом сообщили армянские СМИ. В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в интервью РИА Новости, что Армении не стоит отворачиваться от России и отказываться от военной базы в Гюмри, поскольку она уравновешивает некоторые угрозы для Армении. Искандарян усомнился, что российская военная база уйдет с территории Армении, хотя в ней уже нет особой необходимости.
«Не думаю, что это вероятно. По соглашению российская военная база в Армении присутствует до 2044 года. Ее выход должен быть обусловлен волей обеих сторон, ни Россия, ни Армения не могут в одиночку решить этот вопрос. Теоретически представить себе такое, конечно, можно, но я не думаю, что сейчас этот вопрос стоит очень актуально. По крайней мере, мне не кажется, что это повестка сегодняшнего дня. Эта база является частью линии, которая возникала еще в XIX веке. Еще в советское время она была актуальной, потому что соседняя Турция была членом НАТО. После распада СССР пункты базирования советских, а потом российских войск постепенно исчезали. Теперь их нет ни в Грузии, ни в Азербайджане, осталась только база в Гюмри в Армении. Сейчас обстановка совершенно другая, нежели тогда, когда эта линия была актуальной», — сказал Искандарян.
Собеседник НСН добавил, что эта база играет символическую роль военного присутствия России на Южном Кавказе.
«Кроме того, существует проблема растянутых коммуникаций: эта база находится в Армении, а между Арменией и Россией находится Грузия, поэтому перевозку на эту базу каждого патрона, каждого солдата нужно согласовывать с третьей страной. Мне сложно представить себе войну между Россией и Турцией с территории Армении. Но серьезную символическую роль российского военного присутствия на Южном Кавказе эта база играет, именно поэтому она там и оставалась», — подчеркнул политолог.
В заключение Искандарян заявил, что сегодня конфликт Армении с Азербайджаном или с Турцией вряд ли возможен.
«Конечно, есть проблематика армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений. Безусловно, с Азербайджаном конфликт застарелый, существует проблема закрытых границ как с Азербайджаном, так и с Турцией. Однако представить какую-то войну мне сейчас сложно», — отметил он.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Евросоюз требует от властей Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях.
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