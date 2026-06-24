Путин: Запад пока не решается бить по России со своей территории
Западные страны пока не решаются бить по территории России со своей территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.
«Они понимают, что будет ответный удар. Все понимают или должны понимать», — заявил президент.
При этом он указал, что на Западе набирают популярность силы, которые не хотят конфронтации с Москвой, а выступают за взаимодействие с РФ. Путин отметил, что рейтинг тех политических сил, которые выступают за агрессию против России, катастрофически падает.
Также глава государства поручил свести к нулю последствия атак ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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