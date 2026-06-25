В России рассказали, когда Трамп начнет реально поддерживать Украину

Президент США Дональд Трамп реально начнёт поддерживать Украину в случае укрепления Европы «с точки зрения самостоятельных политических решений». Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов.

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Он пояснил, что политическое кредо американского лидера — «присоединяться к сильным позициям».

«Как только Трамп почувствует, что Евросоюз действует реально с позиции силы, тогда он может поменять политические ориентиры», — отметил эксперт.

Маркелов также добавил, что при этом у главы Белого дома «нет ни одной причины», по которой он относился бы к президенту Украины Владимру Зеленскому «позитивно или с симпатией».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть ощущение, что Вашингтон может снова изменить свой подход к урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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