Генпрокуратура признала чешскую НПО Compelson нежелательной в России
Генпрокуратура России признала деятельность чешской неправительственной организации Compelson s.r.o. нежелательной на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что зарегистрированная в 1993 году в Праге НПО снабжает иностранные спецслужбы и правоохранительные органы программным обеспечением, которое позволяет получать доступ к информации на электронных устройствах, в том числе к удаленным сведениям. После начала специальной военной операции организация передала бесплатные лицензии на программы и техсредства вооруженным силам и спецслужбам Украины.
«С их помощью осуществляется доступ к информации, содержащейся в мобильных телефонах и смарт-часах, аккаунтах в социальных сетях и "облачных" хранилищах данных... проводится анализ файлов, контактов, переписки, истории звонков и перемещений владельца устройства», — подчеркнули в Генпрокуратуре.
Также надзорное ведомство обратило внимание, что от имени директора НПО в Сети распространяются данные о применении украинскими силовиками ПО Compelson «для защиты от России».
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации из США Recorded Future, разрабатывающей устройства для разведчиков, напоминает Ura.ru.
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