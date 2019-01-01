В России предъявили доказательства нарушения ДРСМ со стороны США
Политики и военные в эфире НСН ответили на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД.
Евросоюз призывaет Россию сохрaнить Договор о ликвидaции рaкет средней и меньшей дaльности (ДРСМД) и «немедленно предпринять» действия для соблюдения его положений, говорится в зaявлении глaвы дипломaтии Евросоюзa Федерики Могерини, опубликовaнном нa сaйте Европейского советa.
В ответ на это российские дипломаты заявили, что Могерини и Европейский союз «отрабатывают стандарты пропаганды», разработанные в США, пишет RT.
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов уже не раз отвечал на призывы западных политиков, обращенные к России, по «спасению ДРСМД». Парламентарий в эфире НСН также называл условия для возобновления диалога по ДРСМД.
«Не в России дело. Дело в «слепых» и «глухих» американцах. Мы готовы садиться за стол переговоров, но вслепую «играть в шахматы» не будем. Мы НАТО неоднократно высказывали наши четкие претензии по поводу несоблюдения условий двустороннего договора о ракетах средней и меньшей дальности России и США. Первое: два позиционных района – Польша и Румыния, размещение в Польше бронетанковой дивизии США. Второе: участие европейских неядерных государств в военных тренировках и миссиях, которое придумали американцы. Третье: в три раза увеличившаяся интенсивность учений. Все это напрямую относится к неисполнению ДРСМД со стороны США. Мы будем, как сказал наш президент, «симметрично отвечать» и делать это в упреждающем порядке», - заявил парламентарий.
Подтверждением того факта, что Соединенные Штаты уже давно нарушали условия ДРСМД, бездоказательно обвиняя в этом Россию, являются их планы провести испытания запрещенной Договором крылатой ракеты наземного базирования сразу же после официального окончания сроков ДРСМД в августе нынешнего года, заявил в эфире НСН капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков.
«Это просто свидетельствует о том, что уже Соединенные Штаты Америки давным-давно нарушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что на разработку ракеты с нуля, как правило, уходит несколько лет. Все эти разговоры про нарушения Россией Договора — дипломатический и информационный флер для прикрытия выхода США из ДРСМД», — сказал Сивков.
Напомним, Президент России Владимир Путин подписал зaкон о приостaновлении Договорa о ликвидации рaкет средней и меньшей дaльности 3 июля. В нaчaле 2019 годa США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нaрушении договорa. Российский лидер нaзвaл решение Вашингтонa прямым шaгом к рaсшaтывaнию всей системы договорённостей в сфере междунaродной безопaсности.
Ранее условия компромисса между Россией и США по ДРСМД назвал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в эфире НСН.
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