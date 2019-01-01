В России предъявили доказательства нарушения ДРСМ со стороны США

Евросоюз призывaет Россию сохрaнить Договор о ликвидaции рaкет средней и меньшей дaльности (ДРСМД) и «немедленно предпринять» действия для соблюдения его положений, говорится в зaявлении глaвы дипломaтии Евросоюзa Федерики Могерини, опубликовaнном нa сaйте Европейского советa.

В ответ на это российские дипломаты заявили, что Могерини и Европейский союз «отрабатывают стандарты пропаганды», разработанные в США, пишет RT.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов уже не раз отвечал на призывы западных политиков, обращенные к России, по «спасению ДРСМД». Парламентарий в эфире НСН также называл условия для возобновления диалога по ДРСМД.

«Не в России дело. Дело в «слепых» и «глухих» американцах. Мы готовы садиться за стол переговоров, но вслепую «играть в шахматы» не будем. Мы НАТО неоднократно высказывали наши четкие претензии по поводу несоблюдения условий двустороннего договора о ракетах средней и меньшей дальности России и США. Первое: два позиционных района – Польша и Румыния, размещение в Польше бронетанковой дивизии США. Второе: участие европейских неядерных государств в военных тренировках и миссиях, которое придумали американцы. Третье: в три раза увеличившаяся интенсивность учений. Все это напрямую относится к неисполнению ДРСМД со стороны США. Мы будем, как сказал наш президент, «симметрично отвечать» и делать это в упреждающем порядке», - заявил парламентарий.