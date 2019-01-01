В Совфеде оценили заявление Трампа об отказе от ядерного оружия
Слова Дональда Трампа о том, что все страны, в том числе Россия и Китай, должны избавиться от ядерного оружия прокомментировали в Совете Федерации. Как отмечает RT, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков подчеркнув, что для президента США характерны противоречивые заявления. Он отметил, что «Соединенные Штаты то вооружаются, то лидер предлагает вообще отказаться от ядерного оружия».
Напомним, ранее телеканал CNN, ссылаясь на несколько источников в Белом доме, сообщил, что Дональд Трамп планирует подготовить проект соглашения по сокращению ядерного вооружения. Договор может быть заключен с Россией и Китаем, подчёркивает Urа.ru.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН заявил, что Россия пойдет на такой договор при соблюдении США двух условий.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене