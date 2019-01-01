В Совфеде оценили заявление Трампа об отказе от ядерного оружия

Напомним, ранее телеканал CNN, ссылаясь на несколько источников в Белом доме, сообщил, что Дональд Трамп планирует подготовить проект соглашения по сокращению ядерного вооружения. Договор может быть заключен с Россией и Китаем, подчёркивает Urа.ru.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН заявил, что Россия пойдет на такой договор при соблюдении США двух условий.

