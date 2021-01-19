В России предложили запретить пожертвования партиям от физлиц-иноагентов

Запретить пожертвования политическим партиям от физических лиц, признанных иностранными агентами, предложили в России. С такой инициативой на имя главы ЦИК России Эллы Памфиловой обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В настоящее время пожертвования в адрес политических партий запрещены со стороны некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, передает RT.

«Сложно быть честными». Соловьев о первых штрафах СМИ-иноагентам

Однако в законе ничего не говорится о запрете физическим лицам, которые руководят данными организациями, как и физическим лицам, признанными СМИ — иностранными агентами, делать пожертвования от своего имени в адрес политических объединений.

Отмечается, что одно физлицо имеет право ежегодно переводить на адрес определённой партии до 4,33 млн рублей.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН оценил приговор аспиранту МГУ за поджог офиса партии «Единая Россия».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Партии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры