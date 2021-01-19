В России предложили запретить пожертвования партиям от физлиц-иноагентов

Запретить пожертвования политическим партиям от физических лиц, признанных иностранными агентами, предложили в России. С такой инициативой на имя главы ЦИК России Эллы Памфиловой обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В настоящее время пожертвования в адрес политических партий запрещены со стороны некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, передает RT.