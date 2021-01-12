«Сложно быть честными». Соловьев о первых штрафах СМИ-иноагентам
Телеведущий в эфире НСН рассказал, считает ли такие меры формой давления на СМИ и ограничением свободы слова.
Роскомнадзор составил первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов из-за отсутствия маркировки о том, что они являются иноагентами. Теперь им предстоит заплатить штраф до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц. При этом не уточняется, у каких именно СМИ были выявлены нарушения.
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал, считает ли такие меры формой давления на СМИ и ограничением свободы слова.
«Здесь вопрос очень простой: а почему они стесняются указывать источники? Они иноагенты, иностранные СМИ. Так почему они решили, что это послужит им в минус? Их аудитории это будет только в плюс. И это уж точно не имеет никакого отношения к нарушению свободы слова. Их же как президента Трампа не выпиливают лобзиком из соцсетей. Их всего лишь просят, чтобы они были честны со своими слушателями и читателями. Конечно, я понимаю, что ряду этих СМИ сложно понять, что такое быть честными, но пусть привыкают. Давления нет, ведь их возможности работать в России никак не ограничиваются», - отметил он.
Ранее бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в беседе с НСН заявил, что иноагентом можно признать любого человека, так как собранной им информацией могут воспользоваться иностранные структуры. Более того, он отметил, что любые поступления не только денег, но также и вещей из-за границы, можно расценивать как получение финансирования и привел в пример получения подарка на день рождения от родственников из стран СНГ.
Поправки в законодательство об иноагентах президент России Владимир Путин внес в декабре минувшего года. Сейчас в реестре СМИ-иноагентов 17 изданий и пять физлиц.
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