«Сложно быть честными». Соловьев о первых штрафах СМИ-иноагентам

«Здесь вопрос очень простой: а почему они стесняются указывать источники? Они иноагенты, иностранные СМИ. Так почему они решили, что это послужит им в минус? Их аудитории это будет только в плюс. И это уж точно не имеет никакого отношения к нарушению свободы слова. Их же как президента Трампа не выпиливают лобзиком из соцсетей. Их всего лишь просят, чтобы они были честны со своими слушателями и читателями. Конечно, я понимаю, что ряду этих СМИ сложно понять, что такое быть честными, но пусть привыкают. Давления нет, ведь их возможности работать в России никак не ограничиваются», - отметил он.

Ранее бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в беседе с НСН заявил, что иноагентом можно признать любого человека, так как собранной им информацией могут воспользоваться иностранные структуры. Более того, он отметил, что любые поступления не только денег, но также и вещей из-за границы, можно расценивать как получение финансирования и привел в пример получения подарка на день рождения от родственников из стран СНГ.

Поправки в законодательство об иноагентах президент России Владимир Путин внес в декабре минувшего года. Сейчас в реестре СМИ-иноагентов 17 изданий и пять физлиц.

