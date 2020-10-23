В России предложили ввести «дальневосточный капитал»

Парламентарий пояснил, что необходимо принять меры для того, чтобы люди хотели оставаться жить на Дальнем Востоке.

Согласно законопроекту «дальневосточный капитал» выплачивается родившимся в Дальневосточном федеральном округе, сообщает РЕН ТВ. Претендовать на выплату могут и те, кто до начала 2021 года прожил на Дальнем Востоке не менее пяти лет. В этом случае размер капитала будет определяться правительством.

Кроме того, депутат предложил ввести ежегодную компенсацию оплаты перелетов для всех жителей округа.

