В России предложили ввести «дальневосточный капитал»

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов предложил ввести для жителей Дальнего Востока «дальневосточный капитал». По его мнению, он должен быть по размеру таким же, как материнский.

Соответствующий законопроект он направил в правительство, сообщает РИА Новости.

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Парламентарий пояснил, что необходимо принять меры для того, чтобы люди хотели оставаться жить на Дальнем Востоке.

Согласно законопроекту «дальневосточный капитал» выплачивается родившимся в Дальневосточном федеральном округе, сообщает РЕН ТВ. Претендовать на выплату могут и те, кто до начала 2021 года прожил на Дальнем Востоке не менее пяти лет. В этом случае размер капитала будет определяться правительством.

Кроме того, депутат предложил ввести ежегодную компенсацию оплаты перелетов для всех жителей округа.

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ФОТО: Курильские острова РИА Новости / Сергей Красноухов
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаДальний Восток
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