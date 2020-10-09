Дегтярев через 20-30 лет видит столицу России на Дальнем Востоке

Столицей России может стать один из городов Дальнего Востока, передает РИА Новости слова врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

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По его мнению, это произойдет в перспективе 20-30 лет, возможно, это будет Хабаровск.

Дегтярев обосновал свое мнение тем, что уже в нашем веке экономический центр мира переместится в Азию.

«Основные центры роста экономики будут здесь... Я уверен, что через лет 20-30 здесь будет столица. Только не Дальнего Востока, какого-то там округа. А России. И это неизбежный процесс», - добавил Дегтярев.

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В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Одновременно в отставку с этого поста в связи с утратой доверия отправлен находящийся под арестом Сергей Фургал.

Михаилу Дегтяреву 39 лет. В политике он – с момента получения высшего образования по специальности «инженер»: с 2004 по 2011 годы он избирался депутатом самарского городского заксобрания, а затем региональной думы. С 2011 года – депутат Государственной думы от ЛДПР, где последние четыре года возглавлял комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Реутов
ТЕГИ:Дальний ВостокХабаровский КрайМихаил Дегтярев
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