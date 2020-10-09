Дегтярев через 20-30 лет видит столицу России на Дальнем Востоке
Столицей России может стать один из городов Дальнего Востока, передает РИА Новости слова врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
По его мнению, это произойдет в перспективе 20-30 лет, возможно, это будет Хабаровск.
Дегтярев обосновал свое мнение тем, что уже в нашем веке экономический центр мира переместится в Азию.
«Основные центры роста экономики будут здесь... Я уверен, что через лет 20-30 здесь будет столица. Только не Дальнего Востока, какого-то там округа. А России. И это неизбежный процесс», - добавил Дегтярев.
В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Одновременно в отставку с этого поста в связи с утратой доверия отправлен находящийся под арестом Сергей Фургал.
Михаилу Дегтяреву 39 лет. В политике он – с момента получения высшего образования по специальности «инженер»: с 2004 по 2011 годы он избирался депутатом самарского городского заксобрания, а затем региональной думы. С 2011 года – депутат Государственной думы от ЛДПР, где последние четыре года возглавлял комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.
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