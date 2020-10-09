Дегтярев через 20-30 лет видит столицу России на Дальнем Востоке

По его мнению, это произойдет в перспективе 20-30 лет, возможно, это будет Хабаровск.

Дегтярев обосновал свое мнение тем, что уже в нашем веке экономический центр мира переместится в Азию.

«Основные центры роста экономики будут здесь... Я уверен, что через лет 20-30 здесь будет столица. Только не Дальнего Востока, какого-то там округа. А России. И это неизбежный процесс», - добавил Дегтярев.