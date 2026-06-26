В России ответили на заявление Зеленского о 40-дневной операции СБУ
Россия полностью готова к отражению любых террористических атак и нанесению ударов возмездия. Так член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал изданию «Лента.ру» слова Владимира Зеленского о запуске Службой безопасности Украины 40-дневной операции против России.
Депутат назвал заявление украинского лидера откровенной провокацией, но подчеркнул, что игнорировать его нельзя. Он уверен, что все террористические организации, коей является СБУ, уже находятся на прицеле у российских силовиков.
Колесник добавил, что со спецслужбами Киева никто договариваться не будет. Россия намерена уничтожать диверсантов и наносить превентивные удары по местам их подготовки.
Парламентарий также посоветовал странам Западной Европы не вмешиваться в ситуацию, предупредив, что в противном случае никто не станет ждать 2030 года.
Накануне Зеленский заявил, что утвердил 40-дневный план атак против РФ, которые будут проводиться «ради побуждения к окончанию войны», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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