В России ответили на заявление Зеленского о 40-дневной операции СБУ

Россия полностью готова к отражению любых террористических атак и нанесению ударов возмездия. Так член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал изданию «Лента.ру» слова Владимира Зеленского о запуске Службой безопасности Украины 40-дневной операции против России.

Депутат назвал заявление украинского лидера откровенной провокацией, но подчеркнул, что игнорировать его нельзя. Он уверен, что все террористические организации, коей является СБУ, уже находятся на прицеле у российских силовиков.