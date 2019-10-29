В России отметили рост поддержки Путина

Социальную политику Путина одобряют 45,8% опрошенных, а не одобряют — 45%. В начале года эти показатели составляли 43,2% и 47,7% соответственно. Одобрение экономической политики государства за семь месяцев выросло с 39% до 40%, а число негативно настроенных участников опроса снизилось с 48% до 45,2%.

Кроме того, действия президента по обеспечению порядка и стабильности в стране одобряют 57,7% респондентов, в то время как в марте этот показатель составлял 56%.

«Георейтинг» ФОМ представляет собой социологическое исследование, проводящееся по всей стране раз в квартал. Результаты этого исследования открыто не публикуются.

