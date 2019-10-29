В России отметили рост поддержки Путина

29 октября 201909:04

Число людей, положительно оценивающих работу президента России Владимира Путина выросло, свидетельствуют данные исследования «Георейтинг», которое по заказу администрации президента проводит фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Об этом 29 октября сообщает Ura.ru.

В последний раз подобное исследование проводилось в марте 2019 года, с тех пор рейтинг одобрения работы президента вырос. «Позитивная динамика наиболее заметна по трем показателям: социальная политика, экономика, обеспечение порядка и стабильности в стране», — цитирует исследование «Коммерсант».

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Социальную политику Путина одобряют 45,8% опрошенных, а не одобряют — 45%. В начале года эти показатели составляли 43,2% и 47,7% соответственно. Одобрение экономической политики государства за семь месяцев выросло с 39% до 40%, а число негативно настроенных участников опроса снизилось с 48% до 45,2%.

Кроме того, действия президента по обеспечению порядка и стабильности в стране одобряют 57,7% респондентов, в то время как в марте этот показатель составлял 56%.

«Георейтинг» ФОМ представляет собой социологическое исследование, проводящееся по всей стране раз в квартал. Результаты этого исследования открыто не публикуются.

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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