В России отметили рост поддержки Путина
Число людей, положительно оценивающих работу президента России Владимира Путина выросло, свидетельствуют данные исследования «Георейтинг», которое по заказу администрации президента проводит фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Об этом 29 октября сообщает Ura.ru.
В последний раз подобное исследование проводилось в марте 2019 года, с тех пор рейтинг одобрения работы президента вырос. «Позитивная динамика наиболее заметна по трем показателям: социальная политика, экономика, обеспечение порядка и стабильности в стране», — цитирует исследование «Коммерсант».
Социальную политику Путина одобряют 45,8% опрошенных, а не одобряют — 45%. В начале года эти показатели составляли 43,2% и 47,7% соответственно. Одобрение экономической политики государства за семь месяцев выросло с 39% до 40%, а число негативно настроенных участников опроса снизилось с 48% до 45,2%.
Кроме того, действия президента по обеспечению порядка и стабильности в стране одобряют 57,7% респондентов, в то время как в марте этот показатель составлял 56%.
«Георейтинг» ФОМ представляет собой социологическое исследование, проводящееся по всей стране раз в квартал. Результаты этого исследования открыто не публикуются.
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