Региональные выборы названы референдумом доверия Путину
Результаты, полученные в ходе голосования в минувшее воскресенье на выборах разного уровня в регионах России, аналитики назвали референдумом доверия главе государства. Политологи отмечают провал протестных технологий, заимствованных российской оппозицией за рубежом.
Выборы, которые становятся референдумом о доверии главе государства, названы яркой особенностью российской политической культуры, пишет автор ИНОСМИ Владимир Маяков.
По мнению аналитика, по накалу политической борьбы выборы в Московскую городскую думу обогнали кампании в других регионах. Причина – в использовании хаотичного голосования. Прибегнуть к этой западной технологии призвал блогер Алексей Навальный. По итогам выборов оппозиционные кандидаты получили значительно меньше половины мест в московском парламенте. Аналитик констатировал технологический провал оппозиционного блока и победу политической системы, выстроенной Путиным.
Отмечается, что «Единая Россия» сохранила приоритет в заксобраниях 11 из 12 регионов. Молодые технократы, которые боролись за губернаторские кресла, набрали большинство голосов уже в первом туре и смогли обойтись без второго.
«Самая близкая к народу — муниципальная власть — это всегда очень точное и актуальное отражение мнения народа о том, что происходит в стране. Получается, что российское общество в своем большинстве довольно. В этом смысле состоявшиеся выборы демонстрируют гибкость и стабильность их политической системы», - отмечает издание.
Напомним, 8 сентября состоялись выборы разного уровня в 85 регионах России. П оих результатм избрано 5 тысяч представителей органов власти. Депутаты в региональные парламенты избраны в 13 субъектах России. В 16 областях выбраны главы регионов, в 22 областных центрах обновился состав региональных заксобраний. Также в отдельных городах сменились мэры и произошли дополнительные выборы в Государственную думу.
Ранее НСН подвела итог выборной кампании-2019.
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