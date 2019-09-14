Региональные выборы названы референдумом доверия Путину

По мнению аналитика, по накалу политической борьбы выборы в Московскую городскую думу обогнали кампании в других регионах. Причина – в использовании хаотичного голосования. Прибегнуть к этой западной технологии призвал блогер Алексей Навальный. По итогам выборов оппозиционные кандидаты получили значительно меньше половины мест в московском парламенте. Аналитик констатировал технологический провал оппозиционного блока и победу политической системы, выстроенной Путиным.

Отмечается, что «Единая Россия» сохранила приоритет в заксобраниях 11 из 12 регионов. Молодые технократы, которые боролись за губернаторские кресла, набрали большинство голосов уже в первом туре и смогли обойтись без второго.

«Самая близкая к народу — муниципальная власть — это всегда очень точное и актуальное отражение мнения народа о том, что происходит в стране. Получается, что российское общество в своем большинстве довольно. В этом смысле состоявшиеся выборы демонстрируют гибкость и стабильность их политической системы», - отмечает издание.

Напомним, 8 сентября состоялись выборы разного уровня в 85 регионах России. П оих результатм избрано 5 тысяч представителей органов власти. Депутаты в региональные парламенты избраны в 13 субъектах России. В 16 областях выбраны главы регионов, в 22 областных центрах обновился состав региональных заксобраний. Также в отдельных городах сменились мэры и произошли дополнительные выборы в Государственную думу.

Ранее НСН подвела итог выборной кампании-2019.

