В России не планируют вводить визы для украинцев
3 октября 202213:16
Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Россия пока не намерена вводить визы для граждан Украины, сообщает ТАСС.
По его словам, таких планов в настоящее время нет.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru