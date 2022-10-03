В России не планируют вводить визы для украинцев

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Россия пока не намерена вводить визы для граждан Украины, сообщает ТАСС.

МИД Украины: ни один россиянин не обратился за украинской визой

По его словам, таких планов в настоящее время нет.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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