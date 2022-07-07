МИД Украины: ни один россиянин не обратился за украинской визой
Ни один россиянин не подал заявление на украинскую визу. Об этом сообщили в МИД Украины.
Ранее Украина приняла решение о введении визового режима для граждан России 17 июня. Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что визовый режим для россиян будет введён с 1 июля 2022 года.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что официально визовый режим действует 7 дней. При этом он добавил, что МИД получил более 100 звонков от россиян с вопросами пояснить правила въезда и получения визы.
По мнению Кулебы, это говорит об уровне отношений между народами.
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