МИД Украины: ни один россиянин не обратился за украинской визой

Ранее Украина приняла решение о введении визового режима для граждан России 17 июня. Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что визовый режим для россиян будет введён с 1 июля 2022 года.



Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что официально визовый режим действует 7 дней. При этом он добавил, что МИД получил более 100 звонков от россиян с вопросами пояснить правила въезда и получения визы.

По мнению Кулебы, это говорит об уровне отношений между народами.