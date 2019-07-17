В России назвали условия отмены санкций в адрес Грузии

Лавров пояснил, сообщает Life.ru, что как только это условие будет выполнено, российская сторона сразу же рассмотрит вопрос отмены ограничений в адрес государства, в частности, запрет на авиасообщение с Грузией. Глава МИД добавил, что Россия по-прежнему хочет «дружить и сотрудничать на благо граждан» обеих стран, пишет РЕН ТВ.

Как сообщает Москва 24, министр заявил, что отношения властей Грузии и оппозиции — это внутреннее дело страны, и Россия не планирует в это никак вмешиваться. Вместе с тем, сообщают Известия, Лавров выразил свое беспокойство тем, что некоторые «радикально настроенные представители грузинской политической элиты» разжигают «русофобские настроения» и хотят поссорить народы.

Ранее председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что перспектива возобновления авиасообщения близка, но обеим странам еще предстоит решить несколько принципиальных вопросов.

