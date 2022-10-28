Макрон заявил Сунаку о готовности углубить сотрудничество в области обороны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в разговоре с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о готовности углубить сотрудничество между странами в области обороны, энергетики и стратегически значимых вопросов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

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Отмечается, что телефонный разговор Макрона и Сунака состоялся в пятницу. В ходе разговора Макрон поздравил нового премьер-министра Британии с назначением. Кроме того, стороны обсудили подготовку двустороннего саммита в 2023 году, а также ситуацию на Украине и ее последствия.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов отметил, что считает маловероятным улучшение отношений между Лондоном и Москвой после избрания Риши Сунака на пост премьер-министра Королевства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияФранция
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