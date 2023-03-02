Главы МИД Франции и Китая обсудили ситуацию на Украине

Главы МИД Франции и Китая Катрин Колонна и Цинь Ган провели переговоры на полях встречи глав МИД «двадцатки» в Нью-Дели. Стороны поговорили об отношениях между странами и ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

Дипломаты также обсудили саммит по новому глобальному финансовому пакту, который пройдет в Париже летом.

На прошлой неделе французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что прибудет с визитом в Китай в апреле.

Ранее постоянный представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун заявил, что Китай не будет слепо следовать заданной кем-то позиции по украинскому конфликту, он считает неправильным для себя занимать в этом вопросе идентичную Евросоюзу позицию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайФранцияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры