Главы МИД Франции и Китая обсудили ситуацию на Украине

Дипломаты также обсудили саммит по новому глобальному финансовому пакту, который пройдет в Париже летом.

На прошлой неделе французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что прибудет с визитом в Китай в апреле.

Ранее постоянный представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун заявил, что Китай не будет слепо следовать заданной кем-то позиции по украинскому конфликту, он считает неправильным для себя занимать в этом вопросе идентичную Евросоюзу позицию.