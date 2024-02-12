В России могут признать нежелательными зарубежные организации с госучастием

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своём Telegram-канале заявил, что на рассмотрение в нижнюю палату парламента внесли поправки, которые позволят признавать нежелательными в России иностранные организации, учредителями которых являются зарубежные госорганы.

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По его словам, абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, деятельность которой представляет угрозу для безопасности и обороноспособности страны.

«Изначально в законе речь шла лишь о зарубежных НПО. Закон принимался около 10 лет назад. Ещё тогда было ощущение, что Запад, хотя бы на уровне государств, играет по правилам. Но видим, что для них норм международного права, устава ООН не существует», - написал депутат.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что в преддверии президентских выборов Запад, через подконтрольные неправительственные организации (НПО), усилил давление на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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