Минюст внес «Антивоенный комитет России» в реестр нежелательных организаций

Минюст РФ расширил перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщает сайт ведомства.

Минюст внес четыре иностранные НПО в реестр нежелательных

Реестр, в частности, дополнили, созданный за рубежом, «Антивоенный комитет России», французская и испанская неправительственные организации Russie-Libertes и La Asocicion de Rusos Libres.

Решение о признании этих НПО нежелательными в России первоначально было принято Генпрокуратурой РФ.

Ранее Минюст внес американскую GlobalGiving Foundation в список нежелательных организаций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РоссияЧерный СписокГенпрокуратура РфМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры