Минюст внес «Антивоенный комитет России» в реестр нежелательных организаций
Минюст РФ расширил перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщает сайт ведомства.
Реестр, в частности, дополнили, созданный за рубежом, «Антивоенный комитет России», французская и испанская неправительственные организации Russie-Libertes и La Asocicion de Rusos Libres.
Решение о признании этих НПО нежелательными в России первоначально было принято Генпрокуратурой РФ.
Ранее Минюст внес американскую GlobalGiving Foundation в список нежелательных организаций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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