Хинштейн не исключил блокировку YouTube в России

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что законопроект о запрете цензуры в интернете не должен привести к тотальной блокировке YouTube.

В интервью телеканалу «Россия-24» автор инициативы пояснил, что рассчитывает на её бережное и аккуратное применение. «Это не дубина», - отметил Хинштейн.

Депутат выразил надежду, что закон «не приведёт к тотальной блокировке YouTube на территории Российской Федерации», однако документ «теоретически такое право даёт».

Хинштейн пояснил, что инициатива предполагает не только блокировку интернет-ресурсов, допускающих интернет-цензуру, но и другие предусмотренные российским законодательством меры: частичная блокировка, замедление трафика и штрафы. Парламентарий отметил, что любое из этих наказаний будет возможно только по санкции генпрокурора после консультаций с МИД России.

Внесённый в Госдуму законопроект, автором которого является Хинштейн, предполагает ограничения для иностранных интернет-ресурсов за цензуру против россиян и российских СМИ. Бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что закон не будет исполняться. «Вероятность 100-процентная», - подчеркнул Клименко.

